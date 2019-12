Como forma de fortalecer a relação entre produtor e exportador, o Sebrae em parceria com a Secretaria de Agricultura, realizou em Cruzeiro do Sul a rodada de negócios envolvendo produtores rurais, cooperativas e empresários do Estado. O evento intermediou vendas e fechamento de negócios entres as cooperativas e produtores rurais com empreendimentos da região.

Um dos produtos que é responsável por grande parte da produção agrícola do Acre é a farinha de mandioca, produzida em Cruzeiro do Sul, que com a ajuda do Sebrae ganhou mais qualidade de mercado.

A valorização se deu em especial porque, segundo o gerente comercial da cooperativa Central Juruá, Glen Galeotti, o a nova embalagem do produto despertou interesse de exportadores do exterior.

“Nosso produtor ganhou mais qualidade e agregou valor e isso gerou interesse de exportadores dos Estados Unidos e de outros países que querem comprar a farinha de Cruzeiro do Sul. Estamos felizes com essa oportunidade de mostrar o potencial que esta região tem para o agronegócio”, ressaltou.

Outro produto que gerou interesse dos empresário foi o feijão, que é produzido em Marechal Thaumaturgo. A cidade é responsável pela produção de ao menos 25 qualidades diferente do grão. O gerente comercial da rede de supermercado Araújo de Rio Branco, Fabiano das Chagas, afirmou que a empresa tem interesse em comprar toda a produção de feijão da região.

“Estamos aqui para conhecer o potencial das cooperativas em fornecer o produto durante todo o ano, já vimos que é de boa qualidade e isso nos agradou bastante principalmente porque investindo aqui no estado, se fortalece a economia local e o consumidor vai poder adquirir uma alimentação mais barato e de mais qualidade e pagando menos imposto”, afirmou.

O secretário de Agricultura, Genilson Maia, afirmou que o produtor precisa de incentivo para produzir e vender a produção.

“ Precisamos acabar com essa sazonalidade de produção para que ela se torne uma produção rotineira e abasteça o comercio do estado o ano inteiro, para isso são necessárias parcerias. A gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro está investindo em tecnologias por meio de equipamentos e capacitações rurais para que os produtores do município tenham uma variedade de cadeias produtivas e alcance novos mercados”, frisou.