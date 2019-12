A Secretaria de Obras de Mâncio Lima iniciou, os serviços de melhorias da principal avenida da cidade que é parte da Rodovia Estadual, AC 405. Para tapar os buracos da via, o município conta com apoio do governo do estado.

A operação para fazer os reparos na avenida foram iniciados pela entrada do Bairro São Francisco, onde tinha um trecho mais crítico. A meta da Prefeitura é fazer o serviço em todos os locais danificados da Rodovia no perímetro urbano.

Para executar os serviços, a prefeita em exercício, Ângela Valente, destaca que o município recebeu 30 toneladas de massa asfáltica para aplicar na avenida.

“O prefeito Isaac Lima está em Rio Branco tratando dessa parceria e de outras com o governo para a nossa cidade e, graças à compreensão do governador Gladson Cameli e do diretor do Deracre, Ítalo Figueiredo, estamos com esse trabalho em conjunto para melhorar as condições da principal avenida de Mâncio Lima. Queremos agradecer também ao vereador Manoel e ao secretário Felício que também se empenharam para essa união de forças. Aqui estamos sempre empenhados e com muito esforço estamos conseguindo manter nossa cidade bem conservada”, disse a prefeita em exercício, Ângela Valente.