Nesta segunda-feira, 16, as ações de infraestrutura da Prefeitura de Cruzeiro do Sul chegaram a Avenida São Paulo. A ação tem o reconhecimento da população. No local está sendo realizado a recuperação da via pública.

“A gente está muito feliz pois o serviço está sendo bem feito. Aqui, quando chovia, a nossa situação era crítica, frisou o morador Valdir Freire.

As frentes de trabalho de pavimentação e recapeamento das ruas não param. Nem mesmo o inverno tem freado os investimentos da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro.

Outras duas equipes estão atuando no bairro Saboeiro, onde está sendo realizada uma terraplanagem; e na Baixa, onde está sendo realizado a implantação de um bueiro, para que posteriormente seja aplicado o asfalto.