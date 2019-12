Dez comunidades rurais de Cruzeiro do Sul terão acesso ao Programa Alternativo de Tratamento de Água ‘Salta Z’, que utiliza uma tecnologia criada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) com o objetivo de distribuir água tratada a lugares isolados ou sem acesso ao modelo convencional de saneamento urbano.

O programa consiste na entrega de kits com caixas d’água, bombas, filtros e canos, além de material para a construção de um suporte elevado. A entrega dos equipamentos foi anunciada pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, nesta sexta-feira, 13, na sede da Fundação Nacional de Saúde, em Rio Branco, ao lado do senador Sérgio Petecão (PSD), parceiro do programa, do coordenador regional da Funasa, Ronaldo Craveiro, do presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues (PR), e do vereador Keleu (PP).

Ilderlei informou que serão beneficiadas as comunidades Passo da Pata, Igarapé Forquilha e São Pedro, no rio Liberdade; Humaitá do Moa, na Vila Assis Brasil; Ramal Piu, Buritirana, na Vila São Pedro; Terra Firme de Cima e Terra Firme, no rio Valparaíso; Santa Cruz e Carlota de Cima, no rio Juruá. Outras 13 comunidades estão no cronograma da prefeitura e devem também receber os kits em uma nova etapa.

“É um ato de saúde pública, respeito e amor a essas comunidades que estão tão perto, mas ao mesmo tempo longe. São comunidades que estão ali na beira do rio, mas não tem água tratada. E vai representar saúde pública para quem mora no nosso município, pois além da caixa d’água, do suporte elevado, automaticamente também tem a água tratada, água com qualidade”, destacou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O coordenador da Fundação Nacional de Saúde, Ronaldo Craveiro, informou que cada kit custa R$ 15 mil e que o objetivo é ampliar o benefício para mais comunidades. Ele destacou o esforço do prefeito Ilderlei Cordeiro na articulação pela aquisição dos equipamentos.

O senador Sérgio Petecão falou em destinar uma parte de suas emendas parlamentares para o saneamento. “É um setor que precisa ter um olhar diferenciado, pois representa saúde pública. E o prefeito Ilderlei Cordeiro está de parabéns por ter esse olhar”, salientou.

A operação e manutenção do Salta Z têm o controle da vigilância sanitária para a garantia da qualidade da água tratada.