A Prefeitura de Rodrigues Alves é alvo de investigação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) por conta de uma suposta aquisição irregular de combustível por parte da gestão municipal.

De acordo com a publicação do TCE, o órgão fiscalizador recebeu uma denúncia contra a administração do prefeito Sebastião Souza Correia com a empresa D.L. AMORIM E J.M. QUEIROZ LTDA constando supostas irregularidades na aquisição de combustível.

Sebastião Correia foi notificado pelo TCE e recebeu o prazo de 15 dias para apresentar justificativas referentes às irregularidades apontadas no relatório de análise técnica complementar do TCE. Por Folha do Acre