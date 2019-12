A Polícia Militar do Estado do Acre através dos Policiais do 5° BPM Brasiléia, e do Núcleo de Inteligência da SEJUSP em conjunto com o núcleo de inteligência da Policia Nacional Boliviana; Juntos desencadearam uma operação com o intuito de desbaratar uma quadrilha de roubo de veículos que atuava tanto na fronteira quanto na Capital Rio Branco, onde apresentou os seguintes resultados.

Uma moto Bros Roubada em Epitaciolândia na noite de ontem e um veículo HB20 Oriundo De Golpe FINAM que já estava sendo negociado com receptadores no país vizinho.

Juntamente com os presos foram encontrados material entorpecente e também as armas de fogo que eram usadas na prática dos Roubos em território Brasileiro, a quadrilha também era especializada na falsificação de documentos, especialmente carreiras de habilitação bolivianas para condutores Brasileiros que não possuíam a CNH do Brasil, com os criminosos foram encontradas várias cédulas já confeccionadas prontas para entrega, que variavam desde documento estudantil de faculdades bolivianas a licenças para condução de veículos auto motores.

Com isso a Polícia Militar desmonta uma das quadrilhas que mais atuava no roubo a Veículos na região do Alto Acre e também na capital Acreana, com isso dando um duro golpe no crime organizado que tenta se estabelecer e se fortalecer mediante o tráfico de drogas e roubo de veículos, onde tentam viabilizar a capitalização de recursos para aparelhamento do crime.

O comando do 5°BPM tem se empenhado diuturnamente no combate a esse tipo de crime na região da fronteira, tanto viabilizando a logística necessária para a atuação dos policiais, como também fomentando a integração entre as forças policiais Brasileiras com as entidades de segurança do país vizinho – Bolívia, para que juntos possam combater e enfraquecer as organizações criminosas que tentam se fortalecer na região.