Um policial civil da cidade de Tarauacá, foi conduzido para a delegacia do município após atropelar um casal de 60 anos.

O acidente ocorreu no final da tarde de domingo (14), na Avenida Antônio Frota, em frente ao quartel da Polícia Militar do Acre (PM-AC), quando o policial tentou ultrapassar a motocicleta que o casal dirigia.

Segundo a PM-AC, o policial apresentava sinais de embriaguez e fugiu do local do acidente sem prestar assistência. Uma equipe da PM seguia o servidor até a casa dele e, de lá, o levou para a delegacia.

O G1 tentou contato com o delegado que atendeu o caso, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. O G1 também não conseguiu falar com o policial.

“O delegado, superior dele, fez o flagrante, foi notificado no artigo 165, por dirigir sob influência de álcool. A parte da Polícia Militar foi a notificação, a condução dele até a delegacia, porque tentou fugir, tinha chegado à residência dele”, explicou o comandante da PM-AC na cidade, coronel Mário Jorge.

Atendimento às vítimas

O casal foi levado para o hospital do município por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre.

“O condutor estava, aparentemente, em estado um pouco mais grave, com suspeita de fratura. Ambos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o hospital e ficaram sob os cuidados dos médicos”, explicou o major Cláudio Falcão, da assessoria dos Bombeiros. Do G1 Acre