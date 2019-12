Uma das principais bandeiras que alavancou a campanha de Gladson Cameli e Major Rocha, foi justamente o cuidado com os servidores públicos do Acre, coisa que neste um ano de governo ainda não se efetivou.

A cada pagamento de salário, o governador faz uma coletiva, festeja e alfineta o seu antecessor Tião Viana, que deixou pendente metade do 13º de algumas secretarias. Acontece que o governador Gladson Cameli parece não levar em conta, centenas de trabalhadores terceirizados que estão sem receber e correm o risco de passar o natal, literalmente no vermelho.

O deputado estadual Fagner Calegário (PL), tem feito duras críticas à equipe econômica do governo Gladson. Segundo o parlamentar, o tratamento dado aos trabalhadores terceirizados é vergonhoso, pois ainda na campanha eleitoral, o governador prometia tratamento digno a estes que também servem com zelo e dedicação ao estado.

As secretarias com mais débitos são, a SEPA- Secretaria de Produção e Agronegócio, SEE – Secretaria de Educação e Esporte, OCA e outras mais, que em alguns casos o atraso vai de 2 até 4 meses pendentes.

Ao gravar os vídeos de comemoração e anunciando as boas novas do pagamento em dias, o governador deveria lembrar-se da amargura dessas centenas de famílias de servidores terceirizados.

Tentamos fazer contato com a secretária de fazenda Semírames Dias, mas até aqui não obtivemos êxito.