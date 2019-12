Neste domingo a deputada estadual Maria Antônia (PROS), juntamente com seu esposo, o ex-prefeito Dêda, participaram da atividade da escolinha de futebol da Comunidade Dom Moacir, na Capital Rio Branco.

Na oportunidade, a deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda puderam prestigiar um dia de esportes de crianças e adolescentes, um jogo de futebol marcado por muita diversão e alegria.

“Nosso domingo foi na Comunidade Dom Moacir, localizada no município de Rio Branco. Quero parabenizar o Presidente do Bairro, Marcelo, pelo bom trabalho que faz, levando o esporte aos jovens daquela Comunidade incentivando essas crianças a mostrarem o seu potencial. Eu e meu esposo Dêda estamos pra aqui para apoiar. Contem sempre com a gente!!!!”, frisou a parlamentar.