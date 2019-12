Uma servidora terceirizada da Organização em Centros de Atendimento (OCA) procurou a redação do site 3 de Julho Notícias para denunciar a humilhação que os mesmos estão sofrendo em seu local de trabalho por parte da representante da empresa.

A servidora relata que estão sem receber o mês de novembro e ao questionar a representante da empresa Tec News, na OCA, sobre o pagamento dos dois meses (novembro e dezembro), são informados que não tem informações sobre o assunto.

A servidora que não será identificada por motivo de represália conta que não recebem satisfação sobre o pagamento deles, mas são cobrados rigorosamente pelo cumprimento de trabalho e a realização de suas tarefas e ressalta que o governador Gladson Cameli está cumprindo com os servidores do estado, mas não está cumprindo com o pagamento das empresas que prestam serviço para o estado.

A cada pagamento de salário, o governador faz uma coletiva, festeja e alfineta o seu antecessor Tião Viana, que deixou pendente metade do 13º de algumas secretarias. Acontece que o governador Gladson Cameli parece não levar em conta, centenas de trabalhadores terceirizados que estão sem receber e correm o risco de passar o natal, literalmente no vermelho.

Outra denúncia feita pela servidora é o fato de a representante da empresa na OCA ameaçar os servidores terceirizados, obrigando-os a assinar os contra-cheques com data retroativa afirmando que se eles não assinarem irão se prejudicar no próximo pagamento.

Assustados e com medo de perderem seus empregos, os servidores assinam para não sofrerem retaliação, sabendo que tem direito e deve assinar somente na data em que recebe, caso contrário é considerado uma desonestidade e uma ilegalidade, pois o empregador não pode obrigar o trabalhador a assinar o contracheque com data diferente do pagamento.

A Servidora relata ainda a situação em que os servidores terceirizados estão enfrentando, muitos estão endividado com aluguel atrasado, sem a feira do mês, e relatam que tudo que eles querem é receber para poder comprar o presente de natal para seus filhos e passar o natal com comida na mesa.

Ao gravar os vídeos de comemoração e anunciando as boas novas do pagamento em dias, o governador deveria lembrar-se da amargura dessas centenas de famílias de servidores terceirizados.