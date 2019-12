Neste mês de dezembro 6° Batalhão da Polícia Militar do Vale do Juruá, celebra 45 anos de fundação. O início das festividades foi marcado com uma corrida promovida neste domingo, 15, que contou com o apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Mais de 250 pessoas participaram da corrida. “O 6° Batalhão da Polícia Militar é responsável pelo policiamento de mais de 150 mil cidadãos. E, portanto, nada mais justo do que começar essas celebrações do que com a corrida do Comando de Operações Especiais (COE), que tem realizado um trabalho de resultados no Juruá”, destacou comandante da PM, major Evandro.

Durante a semana também será promovida uma formatura, que vai contar com a presença da Banda da Polícia Militar e no próximo dia 18 uma ação social leva atendimentos à comunidade.

O atleta Edilberto dos Santos, 40 anos, aderiu a corrida por questões de saúde. “Eu tinha muitos problemas de saúde e comecei a correr para melhorar a minha saúde. Hoje, completei 103 medalhas e tenho muito paixão por essa atividade física”, frisou.

O percurso da corrida foi de oito quilômetros, com saída do quartel da PM. Os inscritos ganharam uma camisa, o número para competir e concorrem ao 1º, 2º e 3º lugar, com premiações de R$300, R$200 e R$100 consecutivamente.